Selin Karacehennem kimdir, kaç yaşında?

Uzun yıllardır evlilik terapistliği yapan Selin Karacehennem, şu sıralar katıldığı televizyon programında evlilikteki sorunlar, cinsellik, aldatılmalar, gelin ve kaynana ilişkileri gibi konulara değinerek, bu tip sorunlardan muzdarip kişiler için açıklamalarda bulunuyor. İşte son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Karacehennem hakkında merak edilen detaylar...
SELİN KARACEHENNEM KİMDİR?
Tam adı Selin Özkök Karacehennem olan Selin Karacehennem, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi pedagoji bölümünde tamamlayan Selin Karacehennem, yüksek lisans eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı.
Üniversite hayatının tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Selin Karacehennem burada, ”Evlilik İlişkisi ve Yaşam Koçluğu” üzerine eğitim aldı. 25 seneye yakın süre Amerika ve İsviçre’de yaşayan Selin Karacehennem, bu ülkelerde İnsan İlişkileri, normal çocuklarda davranış bozuklukları, çocuklarda ve gençlerde uyum problemleri, gençlik sorunları, anaokullarında çocukların sağlıklı gelişiminde anne ve babaları yönlendirme, evlilik sorunları danışmanlığı gibi konularda çalışmalar yürüttü.
1968 yılında Tunç Karacehennem ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Özellikle son yıllarda yazdığı kitaplar ve katıldığı televizyon programlarındaki yorumları nedeniyle gerek sosyal medya gerek yazılı ve görsel basında sıkla gündem olan Selin Karacehennem, çeşitli kuruluşların düzenlediği etkinlik ve panellere katılarak uzmanlık alanı hakkında konuşmalar yapmaya devam ediyor.
YAZDIĞI KİTAPLAR
2009 – Evlilik Sanatı 1
2009 – Evlilik Sanatı 2
2011 – Adab-ı Aşk
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