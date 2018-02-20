Selin Karacehennem kimdir, kaç yaşında?

"Evlilik Sanatı" adlı programı yapan Selin Karacehennem, evlilikteki sorunlar, seks, aldatmalar, aldatılmalar, kaynana sorunları üzerine yaptığı yorumlarla tanınıyor. İşte Selin Karacehennem hakkındaki detaylar!
Psikolojik Danışman Evlilik ve İlişki Terapisti, Yaşam Koçu, Psikolog Selin Karacehennem, 1948 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimci bir aileden gelen Selin Karacehennem, İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Eğitimi Zor Çocuklar üzerine asistan olarak master yaptı. Uzun yıllar Amerika ve İsviçre'de yaşadı. İnsan ilişkileri, normal çocuklarda davranış bozuklukları, çocuklarda ve gençlerde uyum problemleri, gençlik sorunları, anaokullarında çocukların sağlıklı gelişiminde anne ve babaları yönlendirme, evlilik sorunları danışmanlığı gibi konularda yoğunlaştı. 1968 yılında Tunç Karacehennem ile hayatını birleştiren Sekin evliliğinden Ayşe ile Kaya isminde 2 evladı vardır.
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