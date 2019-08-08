Selim Yuhay kimdir?
Sunduğu programlarla tanınan Mimar Selim Yuhay, evleri ücretsiz olarak yeniliyor. Bugüne kadar yüzlerce evde harikalar yaratan Selim Yuhay, sempatik kişiliğiyle de adından söz ettiriyor. Peki, Selim Yuhay kimdir?
Ünlü Mimar Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1994 yılı mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Kendine özgü tarzıyla kısa zamanda dekorasyon dünyasında ismini duyuran Selim Yuhay, “Evim Şahane” programının sunucusu olarak tanındı. Hobi olarak başlayan resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergiler açtı. Balerin Evlin Avidor ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ünlü mimarın bu evlilikten 3 çocuğu var. Selim Yuhay isimleri değişse de benzer programlarla ekranlara konuk olmaya devam ediyor.
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