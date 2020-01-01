Selena Gomez’e benzetilen Doya Doya Moda yarışmacısı Ahsen kimdir, kaç yaşında?
TV8 ekranlarının beğeniyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta Miraç Tortumlu ve İzel Şener elenerek veda etmişti. Bu isimlerin yerine gelen isimlerden biri Ahsen Perkitli oldu. Doya Doya Moda’nın yeni ismi Ahsen, Selena Gomez’e benzerliğiyle dikkat çekti. Peki, Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Ahsen kimdir?
Kendini Selena Gomez'e benzeten Ahsen Perkitli, 23 yaşında ve doğma büyüme İstanbullu. Programı başından beri takip ettiğini söyleyen yeni yarışmacı, kendisine en yakın bulduğu ismin Sündüz Durmaz olduğunu belirtti vbeğenmediği ismin ise Su Baher olduğunu söyledi. Aslen Sivaslı olan Ahsen Perkitli, aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Makyaj üzerine eğitim alan Ahsen, 90 kilo ve 46 beden.
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