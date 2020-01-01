Selena Gomez’e benzetilen Doya Doya Moda yarışmacısı Ahsen kimdir, kaç yaşında?

Kendini Selena Gomez'e benzeten Ahsen Perkitli, 23 yaşında ve doğma büyüme İstanbullu. Programı başından beri takip ettiğini söyleyen yeni yarışmacı, kendisine en yakın bulduğu ismin Sündüz Durmaz olduğunu belirtti vbeğenmediği ismin ise Su Baher olduğunu söyledi. Aslen Sivaslı olan Ahsen Perkitli, aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Makyaj üzerine eğitim alan Ahsen, 90 kilo ve 46 beden.