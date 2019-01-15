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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Selda Alkor kimdir? Selda Alkor'un hayatına ilişkin bilgiler

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Selda Alkor kimdir? Selda Alkor'un hayatına ilişkin bilgiler

Usta oyuncu Selda Alkor, yer aldığı projeler ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Selma Alkor bir döneme damga vuran Asmalı Konak’ta ‘Sümbül Sultan’ karakterini canlandırmıştı. İşte, Selma Alkor’un hayatına ilişkin bilgiler.

Çerkez bir baba ve Gürcü köken bir annenin kızı olan Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. İzmir ve Manisa Kız Lisesi’nde okudu, daha sonra Kız Sanat Enstitüsü’nden mezun oldu. 1965’te Ses dergisinin açtığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda birinci olan Selda Alkor, aynı yıl Aram Gülyüz’ün yönettiği ‘Cumartesi Senin, Pazar Benim’ filmiyle sinemaya geçti.

Halit Refiğ'in ‘Güneşe Giden Yol’ ve Nejat Saydam'ın ‘Buzlar Çözülmeden’ filmlerinde rol aldı. 1967’de sahneye çıktı. Folk müziği ile aranjman söyledi. Birkaç kez yılın en başarılı sanatçısı seçildi. Milli basketbolcu Cihat İlkbaşaran ile evlendi. TRT'de yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisindeki karakteriyle ününü pekiştiren Alkor, son yıllarda Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya ve Parmaklıklar Ardında isimli dizilerde rol aldı. Asmalı Konak'taki rolü nedeniyle "Hanım Ağa" olarak adlandırıldı. Selda Alkor, TÜRKSAV ve SODER de dahil olmak üzere çeşitli vakıfların başkanlığını yaptı.

 

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