Selda Alkor kimdir? Selda Alkor'un hayatına ilişkin bilgiler
Usta oyuncu Selda Alkor, yer aldığı projeler ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Selma Alkor bir döneme damga vuran Asmalı Konak’ta ‘Sümbül Sultan’ karakterini canlandırmıştı. İşte, Selma Alkor’un hayatına ilişkin bilgiler.
Çerkez bir baba ve Gürcü köken bir annenin kızı olan Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. İzmir ve Manisa Kız Lisesi’nde okudu, daha sonra Kız Sanat Enstitüsü’nden mezun oldu. 1965’te Ses dergisinin açtığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda birinci olan Selda Alkor, aynı yıl Aram Gülyüz’ün yönettiği ‘Cumartesi Senin, Pazar Benim’ filmiyle sinemaya geçti.
Halit Refiğ'in ‘Güneşe Giden Yol’ ve Nejat Saydam'ın ‘Buzlar Çözülmeden’ filmlerinde rol aldı. 1967’de sahneye çıktı. Folk müziği ile aranjman söyledi. Birkaç kez yılın en başarılı sanatçısı seçildi. Milli basketbolcu Cihat İlkbaşaran ile evlendi. TRT'de yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisindeki karakteriyle ününü pekiştiren Alkor, son yıllarda Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya ve Parmaklıklar Ardında isimli dizilerde rol aldı. Asmalı Konak'taki rolü nedeniyle "Hanım Ağa" olarak adlandırıldı. Selda Alkor, TÜRKSAV ve SODER de dahil olmak üzere çeşitli vakıfların başkanlığını yaptı.
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