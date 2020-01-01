Haber Giriş: 01.01.2020 - 17:03,
Selda Alkor: “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dan ayrılmayı düşünüyorum
Selda Alkor önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi.
Şehir dışından gelen misafirlerini yemekte ağırlayan usta oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Alkor, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinden ayrılmayı düşündüğünü söyledi: “Güzel bir set ortamı var, oturmuş bir dizi ama 13 bölüm bana yeter. Yeni yılda herhalde diziden ayrılacağım.”
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