Selahattin Özdemir kimdir? Selahattin Özdemir'in biyografisi
Arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, Mersin'de kalp krizi geçirmiş ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Müzik yaşamı boyunca dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Selahattin Özdemir'in 20'den fazla albümü bulunuyordu. Peki, Selahattin Özdemir kimdir?
Şarkılarında işlediği aşk acısı, acı, hüzün ve ayrılık temalarıyla geniş kitlelerce tanınan Selahattin Özdemir, 1982'de 'Umut Sandalı' albümüyle profesyonel müzik dünyasına adım atmıştı. İşte, unutulmaz arabesk şarkıları ile gönüllere taht kuran Selahattin Özdemir'in biyografisi...
Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, günümüzde müzik dünyasında aktif olarak yer almamakta ve Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağlamaktadır.
Sanatçının bir dönem ortaya atmış olduğu "İngilizce Arabesk" projesi fazla ilgi görmemiştir.
Özdemir şarkılarında genellikle acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Son albümü "Gidemezsin" 2009'da piyasaya çıkmıştır.
Selahattin Özdemir, bugüne kadar 20'den fazla albüme imza attı. Ünlü şarkıcı; "Esrar Perdesi", "Yaşarken Ölenler", "Sensiz de Olur", "Aramızda Sıra Dağlar", "Kimsem Yok Benim", "Filmin Sonu" ve "Yaşamam Artık"gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.
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