Selahattin Alpay kimdir kaç yaşındadır?

Selahattin Alpay 1950 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da, liseyi ise daha sonra Ankara Akşam Ticaret Lisesi’nde bitirdi.

1967 yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi’nde ilk müzik çalışmalarına başladı. Hocaları Mehmet Yumrutepe ve Süleyman Sökmen’den ilk müzik eğitimini aldı. Aynı yıl ilk 45’liği olan “Emo suya gider eli boş gelir”i yaptı. Askere gittiği 1971 yılında kadar 4 adet 45’lik daha yaparak müzik çalışmalarına devam etti. Vatani görevini Manisa’da bando bölüğünde yaparken, şan ve nota dersleri aldı. Askerlik sonrası 1974’de bir kamu bankasında çalışmaya başladı. Aynı zamanda Ankara Halk Evi’nde Özcan Tamer yönetimindeki koroda görev aldı. Sonraki dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla gibi Türk Halk Müziği hocalarıyla çalışmalarını sürdürdü.

1975 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sanatçılık Sınavı’nı kazandı. İlk uzunçalarını 1976 yılında kendi derlediği “Örenli Gelin” adlı türküyle yaptı.

1981’de müzik çalışmalarını sürdürmek için İstanbul’a geldi. İstanbul’u geldiği 1981 yılından günümüze kadar 150’ye yakın derlemesi, 23 adet kaset ve CD çalışması, 9 adet filmi oldu. Sanat hayatı boyunca 4 kez “Yılın Sanatçısı” ödülünü aldı.

Selahattin Alpay’ın hit olan parçalarından bazıları şunlardır; Nazike, Emo Suya Gider, Örenli Gelin, Arapatı gibi Sallar Başını, Kuyudan Su Çekerler, Altın Yüziğim Kırıldı, Ahlatın Başındayım, Çakmak Çakmağa Geldim, Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden, Yollar Seni Gide Gide Usandım, Tello, Çift Jandarma….

Sanat hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında birçok solo ve kadrolu konserler verdi.

2001 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Solist Sanatçı olarak görevimi sürdürmektedir.

Evli ve ikisi kız, üç çocuk babasıdır. 1981 yılından bu yana İstanbul’da ikamet etmektedir.