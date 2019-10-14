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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Seksenler'in yeni bölümleri ne zaman? Seksenler saat kaçta yayınlanıyor?

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Seksenler'in yeni bölümleri ne zaman? Seksenler saat kaçta yayınlanıyor?

Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Özlem Türkad ve İlker Ayrık'ın başrollerinde yer aldığı Seksenler dizisi, bir süre ara verdiği yayın hayatına yine TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Konusu ve karakterleriyle beğeni toplayan ve ilgiyle izlenen dizi Seksenler'in yeni bölümlerinin hangi günler ve saat kaçta yayınlandığı diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Seksenler'in yeni bölümleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

Seksenler'in yeni sezon bölümleri başladı. Yeni sezonda 12 Eylül Darbesi'nin üstünden 6 sene geçecek ve mahallede değişimler yaşanacak. İşte, TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in yeni sezonu hakkında ayrıntılar...

Seksenler in yeni bölümleri TRT 1'de başlıyor. Dizinin ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de ekranlara geldi. İkinci bölüm 14 Ekim Pazartesi 20.00'de, üçüncü bölümden itibaren ise hafta içi her gün 17.00'de TRT1'de diziseverlerle buluşacak.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Yenilenen oyuncu kadrosu, yeni hikayeleri ve yeni dekorlarıyla bu kez hafta içi her gün hayatımıza renk katacak olan Seksenler kısa zaman sonra izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

 

 

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