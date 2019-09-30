Seksenler yeniden ne zaman başlayacak?
Dönem dizisi Seksenler’in 1. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yıllar sonra kaldığı yerden devam edecek olan Seksenler, yayınlandığı dönemde eğlenceli sahneleri ve karakterleriyle dikkat çekiyor. Peki, Seksenler yeniden ne zaman başlayacak?
TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizi Seksenler’in Ekim ayında izleyici karşısına çıkarılması planlanıyor.
Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenlerin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat , Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.
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