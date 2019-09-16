Seksenler yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yapımcı Birol Güven, Seksenler’in yeniden ekranlara geleceğini duyurmuştu. Ekran macerasına üç yıl sonra kaldığı yerden devam edecek olan Seksenler’in günlük dizi formatında yayınlanması bekleniyor. Peki, Seksenler yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin bulunduğu Seksenler’in 7. Sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin yapımcısı Birol Güven’in oyuncuların setteki eğlenceli anlarını sık sık sosyal medyadan paylaşması yeni sezon tarihine yönelik araştırmaları da hızlandırdı. Peki, Seksenler yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Ekim ayında başlaması beklenen dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.
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