Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Seksenler geri dönüyor. Seksenler'in yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz günlerde Instagram’dan yaptığı paylaşımla senaryoyu yeniden kaleme aldıklarını bildirdi. Dizinin fenomenleri şimdi yayın tarihini merak ediyor. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Seksenler dizisinden sevenlerini heyecanlandıran bir haber geldi. 2017 yılında final yapan Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, yeni sezon paylaşımında bulundu.
Yapımcı Birol Güven, Twitter ve Instagram hesabından "Yazmaya başladık" paylaşımıyla dizinin 7. Sezonuyla devam edeceğini duyurdu.
6 sezon boyunca TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin, yeni sezonda hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı net olarak bilinmiyor.
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