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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

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Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Seksenler geri dönüyor. Seksenler'in yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz günlerde Instagram’dan yaptığı paylaşımla senaryoyu yeniden kaleme aldıklarını bildirdi. Dizinin fenomenleri şimdi yayın tarihini merak ediyor. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Seksenler dizisinden sevenlerini heyecanlandıran bir haber geldi. 2017 yılında final yapan Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, yeni sezon paylaşımında bulundu.

Yapımcı Birol Güven, Twitter ve Instagram hesabından "Yazmaya başladık" paylaşımıyla dizinin 7. Sezonuyla devam edeceğini duyurdu.
6 sezon boyunca TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin, yeni sezonda hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı net olarak bilinmiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yazmaya başladık #seksenlerdizisi #seksenler

Birol Guven (@birolguvenmint)'in paylaştığı bir gönderi ()

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