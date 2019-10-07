Seksenler ne zaman başlıyor? Yeni sezon ilk bölümü ne zaman?
Ekranlara geldiği dönem konusu ve oyuncuları ile büyük beğeni toplayan Seksenler dizisi, TRT 1'de yeninden yayınlanmaya başlıyor. Senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dönem dizisi Seksenler'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler'in yeni sezon ilk bölümü ne zaman?
TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in yeni sezonda yayın hayatına başlayacağı tarih netleşti. Öte yandan yeni sezonun ilk bölüm fragmanı da diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Seksenler'in yayın tarihi ve fragmanı...
Seksenler in yeni bölümleri TRT 1'de başlıyor. Dizinin ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de yayında olacak. İkinci bölüm 14 Ekim Pazartesi 20.00'de, üçüncü bölümden itibaren ise hafta içi her gün 18.00'de TRT1'de diziseverlerle buluşacak.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Seksenler’in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi’nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek’e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız’ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.
Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi’nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi’ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet’in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana’ya dönmeye karar verirler.
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