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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Seksenler ne zaman başlıyor? Yeni bölümleri ne zaman?

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Seksenler ne zaman başlıyor? Yeni bölümleri ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönem oldukça popüler olan Seksenler dizisinin, yayın hayatına yeni sezonda kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Geçen yıllarda final yapan Seksenler dizisinin yeniden yayın hayatına başlayacağı tarihi, diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Seksenler ne zaman başlıyor? Yeni bölümleri ne zaman?

Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin rol aldığı, TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Seksenler, yeni sezonda yeni bölümlerle ekranlara gelecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

TRT, Seksenler dizisini yeniden izleyiciyle buluşturuyor. 3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Net yayın tarihi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Seksenler’in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi’nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek’e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız’ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.

Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi’nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi’ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet’in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana’ya dönmeye karar verirler.

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