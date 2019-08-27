Seksenler ne zaman başlayacak?
Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin rol aldığı, TRT 1 ekranlarında geçen yıllarda final yapan Seksenler dizisi yeniden yayın hayatına başlıyor. Sevilen dizinin ekranlarla tekrar ne zaman başlayacağı ise diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Seksenler ne zaman başlayacak?
Yapımcı Birol Güven, Twitter hesabından Seksenler dizisinin sevenlerini heyecanlandıran bir açıklama yapmış ve dizinin 7. sezondan itibaren devam edeceğini duyurmuştu. Gözler şimdi dizinin yeniden yayınlanacağı tarihte. İşte, Seksenler'in yeni sezonundan ayrıntılar...
TRT, Seksenler dizisini yeniden izleyiciyle buluşturuyor. 3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Net yayın tarihi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Seksenler’in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi’nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek’e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız’ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.
Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi’nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi’ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet’in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana’ya dönmeye karar verirler.
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