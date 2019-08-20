Seksenler müjdesi
6 sezon boyunca ekranlarda yer alan ‘Seksenler’ekrana geri dönmeye hazırlanırken, dizinin fenomen karakteri ‘Rıza Komiser’e hayat veren oyuncu Onur Dilber’den müjde geldi.
6 sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan ve 2017 yılında son bulan efsane dizi ‘Seksenler’ in unutulmaz karakteri ‘Rıza Komiser’i canlandıran Onur Dilber, dizinin yeni çekilecek bölümlerinde yer alacağını sosyal medyadan paylaştığı esprili bir video ile duyurdu.
Dizi yayından kalktığı günden bu yana seyircilerden yeniden başlaması için yoğun talep alırken dizinin yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz haftalarda müjdeyi vermişti.
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