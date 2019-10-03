Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? Seksenler'in yeni bölümleri ne zaman?
Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla yayınlandığı dönem heyecanla izlenen TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler, hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Fenomen dizinin yeni sezonuna dair ipuçları veren fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler dizisi ne zaman başlıyor?
Seksenler yeni bölümleriyle seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İşte, Seksenler'in yeni sezonuna ilişkin merak edilenler...
TRT, Seksenler dizisini yeniden izleyiciyle buluşturuyor. 3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Net yayın tarihi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
OYUNCU KADROSU
Yenilenen oyuncu kadrosu, yeni hikayeleri ve yeni dekorlarıyla bu kez hafta içi her gün hayatımıza renk katacak olan Seksenler kısa zaman sonra izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Seksenler’in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi’nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek’e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız’ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.
Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi’nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi’ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet’in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana’ya dönmeye karar verirler.
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