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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.03.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Şehzade Orhan kimdir? Neden Bizans içerisinde?

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Şehzade Orhan kimdir? Neden Bizans içerisinde?

Şehzade Orhan, Osmanlı Devleti için kritik bir öneme sahiptir. Bizans İmparatorluğu tarafından esir alınan ve karşılığında Osmanlı Devleti'nden haraç toplanan Şehzade Orhan, bazı oyunların içerisinde piyon olarak kullanılmıştır. 2. Murad'ın ölmesiyle birlikte tahtı ele geçirmek isteyen Şehzade Orhan, bu uğurda Bizans İmparatorluğu'nun desteğini görmüştür. Peki, Şehzade Orhan kimdir ve tarihteki varlığı nasıl şekillenmiştir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

Şehzade Orhan, dizide ekrana gelmesinin ardından birçok izleyicinin merakla araştırdığı kişi oldu. Asıl adı Orhan Çelebi olan tarihi isim, Katip Çelebi'nin de oğludur. Tarih literatüründe ismi sıkça geçen Şehzade Orhan araştırılan isim oldu. İşte, Şehzade Orhan hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan, 1412 yılında doğdu.

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Anadolu’ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı'dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti. Orhan Çelebi, İstanbul'un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule'nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı'ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı. Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Şehzade Orhan karakterine can veren İsmail Demirci; 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu.

2012 yılında başrolündeNecati Şaşmaz'ın oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine girerek 'Polat Alemdar'ın adamları arasındaki 'Erkan'ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun'un canlandırdığıMemati karekterini vurarak öldürdü.

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay, İdil Fırat, Şemsi İnkaya, Ege Aydan, Kerem Alışık gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılının kasım ayında vizyona girecek "Tut Sözünü" adlı sinema filminde rol aldı.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Şehzade Orhan kimdir Neden Bizans içerisinde

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