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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.04.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Şehzade Alâaddin kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in abisi nasıl öldü?

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Şehzade Alâaddin kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in abisi nasıl öldü?

Şehzade Alâaddin’in hayatı ve ölümüne ilişkin bilgiler Fatih Sultan Mehmed dizisiyle gündeme geldi. 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğlu, Fatih Sultan Mehmed'in abisi Şehzade Alâaddin, 18 yaşındayken hayatını kaybetti. Peki Şehzade Alâaddin kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in abisi nasıl öldü?

Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin, Fatih Sultan Mehmed dizisinde işlenen konularından biri oldu. İşte , 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın çok sevdiği oğlu Şehzade Alaaddin’in hayatına ilişkin bazı bilgiler!

Şehzade Alâaddin Ali Çelebi, 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğlu. Yörgüç Paşa'nın lalalığını üstlendiği şehzade 1437 ya da 1438 yılında Şadi Beyzâde Mahmut Şah'ın kızı Selmin Hatun ile evlenmiştir. 1440 yılında Amasya valisi olan şehzadenin bu dönemde hocası Hatipzâde Tâceddin İbrahim Efendi idi. 1441 yılında Yörgüç Paşa'nın ölümü üzerine yeni lalası Paşazâde Mehmet Efendi olmuştur.1442 yılında babası II. Murat ile birlikte Karamanoğulları Seferi'ne katılan Alaaddin babası ile Bursa'ya kadar gelmiş ve Amasya'ya gitmek için izin istemiştir. Şehzadenin seferden sonra Hindistan'a kaçıp Dekken hükümdarı Sultan Alaeddin Bihmeni'ye tabii olacağı dedikoduları çıkmıştır. 1443 senesinde atını sürerken kaza neticesinde vefat etti. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde ise Şehzade Alaaddin’i, Zağanos Paşa zehirleterek öldürülüyor.

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