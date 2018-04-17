Şehzade Alâaddin kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in abisi nasıl öldü?
Şehzade Alâaddin’in hayatı ve ölümüne ilişkin bilgiler Fatih Sultan Mehmed dizisiyle gündeme geldi. 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğlu, Fatih Sultan Mehmed'in abisi Şehzade Alâaddin, 18 yaşındayken hayatını kaybetti. Peki Şehzade Alâaddin kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in abisi nasıl öldü?
Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin, Fatih Sultan Mehmed dizisinde işlenen konularından biri oldu. İşte , 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın çok sevdiği oğlu Şehzade Alaaddin’in hayatına ilişkin bazı bilgiler!
Şehzade Alâaddin Ali Çelebi, 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğlu. Yörgüç Paşa'nın lalalığını üstlendiği şehzade 1437 ya da 1438 yılında Şadi Beyzâde Mahmut Şah'ın kızı Selmin Hatun ile evlenmiştir. 1440 yılında Amasya valisi olan şehzadenin bu dönemde hocası Hatipzâde Tâceddin İbrahim Efendi idi. 1441 yılında Yörgüç Paşa'nın ölümü üzerine yeni lalası Paşazâde Mehmet Efendi olmuştur.1442 yılında babası II. Murat ile birlikte Karamanoğulları Seferi'ne katılan Alaaddin babası ile Bursa'ya kadar gelmiş ve Amasya'ya gitmek için izin istemiştir. Şehzadenin seferden sonra Hindistan'a kaçıp Dekken hükümdarı Sultan Alaeddin Bihmeni'ye tabii olacağı dedikoduları çıkmıştır. 1443 senesinde atını sürerken kaza neticesinde vefat etti. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde ise Şehzade Alaaddin’i, Zağanos Paşa zehirleterek öldürülüyor.
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