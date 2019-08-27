Şehmus, Şüheda ve Emine Yücel kimdir? Bu kez Damat Bayıldı’ya katıldılar
Anne-oğul Emine ve Şehmus Yücel ikilisi yeni bir yarışma programıyla gündeme geldi. Daha önce Gözüm Sende, Kısmetse Olur’un meşhur kaynanası Emine Yücel, bu kez gelini Şüheda Yücel ile birlikte ekranlarda boy gösteriyor.
Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği Damat Bayıldı programının ilk yarışmacıları arasında Şüheda, Şehmus ve Emine Yücel üçlüsü de var. Daha önce Kısmetse Olur ve Gözüm Sende isimli evlilik programlarına katılarak kısmet arayan Şehmus bu kez eşiyle birlikte bir yarışmaya dahil oldu.
İlk olarak Gözüm Sende programıyla tanınan Şehmus Yücel, 1992 yılında doğdu. 3 erkek kardeşi bulunan genç damat adayı, lokanta işletmeciliği yapıyor. Geleneklerine bağlı olduğunu ve annesi Emine Hanım'ın onayının önemli olduğunu dile getiren Şehmus Yücel, Gözüm Sende programında nazlı kızlardan hoşlanmadığını belirtmişti. Şehmus Yücel’in Şüheda Yücel’den bir oğlu var.
Gözüm Sende programının zorlu kaynanası olarak tanınan Şeyhmuz Yücel'in annesi Emine Yücel, yorumlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
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