Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde çekildi?
Sefirin Kızı nerede çekildi sorusu, diziyi izleyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Farklı şehirlerde gerçekleşen Sefirin Kızı çekimleri, genel olarak Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmiş ancak birkaç bölüm için yurt dışına çıkılmıştır. Peki, Sefiirin Kızı nerede çekiliyor? İşte, Sefirin Kızının çekildiği yer hakkında detaylı bilgiler
Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümünü izleyen ve nerede çekildiği hakkında bilgi edinmek isteyen seyirciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bodrum dışında hangi şehirde çekildi? İşte, Sefirin Kızı'nın çekildiği ülke ve şehirler hakkında detaylı bilgiler
SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sefirin Kızı için birkaç bölümlük çekim, Montenegre olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.
Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.
Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.
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