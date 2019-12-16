Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde çekildi?

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümünü izleyen ve nerede çekildiği hakkında bilgi edinmek isteyen seyirciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bodrum dışında hangi şehirde çekildi? İşte, Sefirin Kızı'nın çekildiği ülke ve şehirler hakkında detaylı bilgiler

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı için birkaç bölümlük çekim, Montenegre olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.





Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.