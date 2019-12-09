Sefirin Kızı ne zaman hangi gün başlayacak? İşte Sefirin Kızı ilk bölüm tarihi

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'un oturduğu Sefirin Kızı dizisi tanıtım fragmanları yayınlandı. İzleyenlerin beklediği Sefirin Kızı ilk bölüm fragmanı ile beraber yayın günü ve tarihi de belli oldu. Birinci bölüm fragmanı ile dikkat çeken Sefirin Kızı dizisinde, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesi anlatılacak.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun ilk kez birlikte kamera karşısına geçeceği Sefirin Kızı 16 Aralık 20.00’de Pazartesi Star'da başlıyor.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayeleri anlatılacak.

Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı ‘Sefirin Kızı’nın başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. ‘Sadece Zeybek oynarken çöken’ varlıklı işinsanı Sancar Efeoğlu ile sefirin kızı Nare’nin engellerle dolu aşk hikâyesi.