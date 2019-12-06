Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Star Tv ekranlarında başlayacak olan Sefirin Kızı geri sayıma devam ediyor. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'ın senaryosunu yazdığı dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler, yayın tarihini sorguluyor. Peki, Sefirin Kızı ilk bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili ayrıntılar.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile “Sefirin Kızı” çok yakında Star’da başlayacak.

Dizinin yayın tarihi netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı ‘Sefirin Kızı’nın başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. ‘Sadece Zeybek oynarken çöken’ varlıklı işinsanı Sancar Efeoğlu ile sefirin kızı Nare’nin engellerle dolu aşk hikâyesi.