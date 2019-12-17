Sefirin Kızı ilk bölümü yayınlandı! Sefirin Kızı hangi gün?

İlk bölümü ile 16 Aralık akşamı izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Peki, Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin ilk bölümü sonrası merak edilen 2. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı;

SEFİRİN KIZI İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.



Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.



Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.



Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.