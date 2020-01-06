Sefirin Kızı bu akşam neden yok? Sefirin Kızı dizisi yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı bu hafta yayınlanmayacak. Sefirin Kızı'nın neden bu hafta yayınlanmadığını merak edenler bir yandan da dizinin yeni bölüm tarihini sorguluyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte, Sefirin Kızı yeni bölümle ilgili detaylı bilgiler.

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Sefirin Kızı oldu. Star TV'nin sevilen dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.