Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı Sancar'ın o açıklamalarına şahit ediyor!

Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanında Gediz, Sancar'a güvensizliği konusunda bazı telkinlerde bulunmaktadır. Nare'ye de kendisine güvenmediği gibi güvenmeyip ceza kestiğini söyleyen Gediz, Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanında Sancar'ın cevabı ise çok derin olmuştur. İşte, Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.