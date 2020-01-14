Sefirin Kızı 4. son bölümün ardından 5. bölüm fragmanında büyük anlaşma!

Sefirin Kızı 4. son bölümünün ardından gözler 5. yeni bölüm fragmanına çevrilmişti. Son bölümde ekrana gelen görüntülerin ardından yeni bölüm fragmanında anlaşmalar gündeme geldi. Nare ile Sancar, olan bitenlerin ardından anlaşma platformuna girdiler. İşte, Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan bazı detaylar

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.



Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.



Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...



Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.



Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.



Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.



Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.