Sedef Avcı'nın canlandırdığı Leyla karakteri birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle birlikte ön plana çıkan Sedef Avcı'nın özel hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Sedef Avcı’nın canlandırdığı Leyla kimdir?

LEYLA KİMDİR?

Sultan Murad’ın cariyelerinden herhangi birisi... Ama taşıdığı sır yüzünden bırakın herhangi bir cariye olmayı, Osmanlı devleti denen çınarı köklerinden sarsacak kadar önemli bir kadına dönüşecektir Leyla Hatun. Devlet ile canı arasında kalacak, Mehmed’le gizli düşmanları arasında yaşanan savaşta hiç beklenmedik bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ama Mehmed’i de bir karar vermeye mecbur bırakacaktır.

SEDEF AVCI KİMDİR?

Sedef Avcı, 22 Ocak 1982 İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve modeldir.

Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisidir. Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ile evlidir.