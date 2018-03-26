Seda Sayan’ın programı bugün yok mu? Seda Sayan’la bitti mi?
Gündüz kuşağı programı Seda Sayanla’nın bugünkü yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Hafta için her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan programın akıbetini merak eden izleyiciler, Seda Sayan’ın programı bugün yok mu? Seda Sayan’la bitti mi? gibi sorular soruyor.
Haftanın magazin olaylarının tartışıldığı Seda Sayanl’a programa kısa bir süreliğine ara verildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) ceza alan Seda Sayan’la 5 gün süre ile ekranda olmayacak.
Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın inşaat işçilerine yönelik sözleri damga vurmuştu. Söz konusu yayında programın konuğu manken Ece Gürsel'in sperm bankasından çocuk sahibi olmak konusundaki ifadeleri üzerine, Sayan'ın "Ne gerek var inşaat işçileri var ya" sözleri nedeniyle kanala en üst seviyeden ceza olan 5 kez program durdurma müeyyidesinin uygulanmasına karar verdi.
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