Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?
'Seda Sayan ile Yemekteyiz' programının ilginç bir olay gerçekleşti. Seda Sayan, Oğulcan Engin’in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtti. Peki, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?
Seda Sayan, Yemekteyiz programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğendi. Oğulcan Engin’in görücü usulü evlenmesini istediğini her fırsatta dile getiren Seda Sayan, yarışmacı yakınını kendine çok benzetti. Seda Sayan, Oğulcan Engin’in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtti. Açıklama ardından Oğulcan Engin'in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?
OĞULCAN ENGİN KİMDİR?
Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olan Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 tarihinde dünyaya geldi. Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka’lıdır.Milano’da European School Of Economics’te öğrenim gördü.
Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım attı. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmişti. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya'da görev almaktadır.
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