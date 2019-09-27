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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.09.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 23 27 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı

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Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 23 27 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın 27 Eylül Cuma günü ekranlara gelen bölümünde, yemek konusunda en iyi performansı gösterip, yüksek puanı alan bir isim haftanın birincisi oldu. Birinci olan isim, haftanın finalinde para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 23 27 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı.

Yemekteyiz yarışmasında 23 Eylül Pazartesi günü başlayan maraton, cuma akşamı yapılan finalin ardından sona erdi. Her gün başka bir yarışmacının mutfağa girip ter döktüğü Yemekteyiz'de yarışmacılar rakiplerine oy verdi. Cuma günü ise, hafta boyunca en çok puanı toplayan isimi Seda Sayan açıkladı. Peki, bu hafta Seda Sayan ile Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Büyük ödülü hangi yarışmacı aldı? İşte, Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki birincisi.

27 EYLÜL YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Neslihan Altınbaşak'ın evinde yapıldı. Neslihan hanımın hazırladığı menünün ardından, puanlama bölümüne geçildi. Yemekteyiz'in 23 27 Eylül haftasında 32 puanla en çok puanı alan isim Neslihan Hanım oldu. Böylece yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'iN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Tamer Ergün kimdir?

Tamer Bey evli ve 2 çocuk babası. Zabıta memuru olan yarışmacı komedyenliğe sempati duyuyor. Yarışmacı yemek konusunda oldukça iddialı.

Emre Can İrkilmez kimdir?

Haftanın dördüncü günü yarışan Emre Can İrkilmez satış temsilciliği mesleğini icra ediyor. yarışmacının sosyal medya fotoğrafları dikkat çekiyor.

Güler Uyar kimdir?

Yemekteyizin ikinci günü yarışan Güler Uygar, ev hanımı ve yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

Fatma Dale kimdir?

Temizlik görevlisi olan yarışmacı, Yemekteyiz'de üçüncü gün yarıştı. Yarışmacı yemek konusunda rakiplerinin önüne geçmek istiyor.

Neslihan Altınbaşak kimdir?

Yemekteyiz yarışmasında 27 Eylül Cuma günü yarışan Neslihan hanım satış destek uzmanlığı mesleği ile ilgileniyor.

 

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