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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Seda Sayan ile Yemekteyiz'de birinci kim oldu? İşte 7 11 Ekim haftası Yemekteyiz kazananı

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Seda Sayan ile Yemekteyiz'de birinci kim oldu? İşte 7 11 Ekim haftası Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı yemek yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz'de, cuma akşamı final heyecanı yaşandı. 5 farklı yarışmasının yemek konusunda hünerlerini gösterdiği yarışma bu hafta Gaziantep'e konuk oldu. 11 Ekim'de yapılan haftanın finalinde ise en güzel menüyü hazırlayan bir isim para ödülünün sahibi oldu. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz'de birinci kim oldu? İşte 7 11 Ekim haftası Yemekteyiz kazananı.

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği Yemekteyiz'de bu hafta heyecanlı anlar yaşandı. Gaziantep haftasının yaşandığı Yemekteyiz'de üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya diskalifiye edilmişti. Seda Sayan yarışmacının sözleri ve davranışları nedeniyle diskalifiye edildiğini duyurmuştu. Haftanın finali ise cuma akşamı diğer isimler arasında birincilik heyecanı yaşandı. Final anında en çok puanı toplayan 4 isimden biri para ödülünün sahibi oldu. İşte, Yemekteyiz'in 11 Ekim tarihinde yayınlanan bölümünde birinci olan isim...

11 EKİM YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de 5. gün yarışmacısı Aycan Bey, Gaziantep menüsü ile  cuma akşamı misafirlerini konuk etti. Yemek tadımının ardından yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Yemekteyiz'de bu hafta en çok puanı alan Selda Hanım haftayı birinci olarak tamamladı. Yarışmacı böylede para ödülünün sahibi oldu.

AYAZ BEY YEMEKTEYİZ'DEN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Yemekteyiz’e üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya damga vurdu. Menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ayaz Mehmet Kaya’nın ev sahipliği beğenilmedi.Yarışmacının sözleri ve davranışları karşısında çileden çıkan Seda Sayan, yarışmacının diskalifiye edilmesini talep etti.

Yarışmasının yemeklerini yemek istemeyen Seda Sayan, diskalifiye kararını şu sözlerle duyurdu: “Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz’ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir.”

Gün değerlendirmesi ardından bir kez daha açıklamada bulunan Seda Sayan “

“Asla böyle olmasını istemezdim, şartlar bunu gerektirdi. Öncelikle benim olduğum masada saygısızca davranması hiç hoş değil. Eleştiriyi hareket olarak algılayan bir yarışmacı ilk kez gördüm. Bazı yerleri kestiğimiz için ekran başındaki izleyicilerimiz, ne var ne yaptı ki diye düşünebilirler. Biz oraları kestik. Bugün çok çirkin hareketlerle karşılaştık, hanımlara karşı hoş olmayan davranışlarda bulundu Ayaz. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum, eleştirim mubahtır ancak hakaret değil. Ayrıca biz ”dedi.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

Selda Öztürk kimdir?

 Birinci gün maharetlerini sergileyen Selda Öztürk, 38 yaşında ve ev hanımı. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, sosyal medyadan yemek siparişleri alarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Şenel Oğuz kimdir?

İkinci gün yarışmacısı Şenel Oğuz, 29 yaşında ve muhasebeci. Mutfakta vakit geçirmekten keyif alan yarışmacı oldukça iddialı.

Ayaz Mehmet Kaya kimdir?

Üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya, 43 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan yarışmacı, menüsüne güveniyor.

Fatma Vanlıoğlu kimdir?

Haftanın dördüncü gün yarışmacısı tüm yemek çeşitlerinde oldukça iddialı olan Fatma Vanlıoğlu. kömbe ustası olan 54 yaşındaki yarışmacıya yakın çevresi "Organik Fatma Bacı" diyor.

Aycan Polat kimdir?

 

Haftanın finalini ise 27 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Aycan Polat yapacak. Ev hanımı olan yarışmacı, Gaziantep'in en güzel sunumunu yapacağını iddia ediyor.

 

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