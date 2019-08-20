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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmacıları kimler?

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Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmacıları kimler?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması 19 Ağustos Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı Seda Sayan ile Yemekteyiz’in ilk bölümünde Yadigar Keskin yarışmıştı. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz’in bu haftaki diğer yarışmacıları kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Beş yarışmasının isimleri 19 Ağustos Pazartesi günü belli oldu.

Yadigar Kesin

Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.

Arzu Artik

Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.

Günay Aktağ

52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.

Ekrem Çapri

Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.

Neslihan Yazıcı

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.

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