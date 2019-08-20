Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmacıları kimler?
Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması 19 Ağustos Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı Seda Sayan ile Yemekteyiz’in ilk bölümünde Yadigar Keskin yarışmıştı. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz’in bu haftaki diğer yarışmacıları kimler?
TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Beş yarışmasının isimleri 19 Ağustos Pazartesi günü belli oldu.
Yadigar Kesin
Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.
Arzu Artik
Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.
Günay Aktağ
52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.
Ekrem Çapri
Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.
Neslihan Yazıcı
İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.
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