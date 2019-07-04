Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlayacak?
Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan Yemekteyiz oldu. Sezon finali yapan Yemekteyiz’in yeni sezon tanıtımı ise kısa sürede yayınlandı. Yeni sezonda yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan üstlenecek. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlayacak?
Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz yeni sezonda Seda Sayan ile birlikte evlere konuk olacak. Seda Sayan'ın sunacağı Yemekteyiz, çok yakında TV8'de.
Yemekteyiz programının sunuculuğunu daha önce Onur Büyüktopçu üstleniyordu. Büyüktopçu, daha önce Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı: Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamam boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet, yeni sezonda Yemekteyiz’de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak.
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