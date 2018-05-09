Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Piriler ile aşk mı yaşıyor?
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ile yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir’in birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını da beraberinde getirdi. 2016 yılında Derya Şensoy ile ilişkisini noktalayan Seçkin Piriler, geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin ile anılmıştı. Peki Seçkin Özdemir kimdir?
Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve DJ’lik de yapan Seçkin Özdemir, 5 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2004 yılında My Radio'da beş ay boyunca drivetime’da interaktif bir program gerçekleştirdi. 2004 Ağustos'unda Number One TV'ye transfer olarak TV programı da yapmaya başladı. Oyunculuk için kendini geliştiren Özdemir “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”nde tiyatro eğitimi gördü. 2008 yılında Yaban Gülü dizisiyle ekran macerasına başlayan Seçkin Özdemir, 2011 yapımı Al Yazmalım ile dikkatleri üzerine çekti. Özge Özpirinçci ile başrolü üstlenen yakışıklı oyuncu, İlyas karakterine hayat verdi. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl’da Leo’yu canlandıran Seçkin Özdemir, Racon, Kiralık Aşk, Ateşböceği ve Tehlikeli Karım dizilerinin başrollerinden biriydi.
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