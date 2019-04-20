Şebnem Özinal'dan lise öğrencilerine destek
Ünlü oyuncu Şebnem Özinal öğrencilerle buluşarak, anlamlı proje için hem öğrencilere destek verdi,hem de onlarla güzel bir gün geçirdi.
Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor. Bunlardan biri de Şebnem Özinal oldu.
Başarılı oyuncu topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şebnem Özinal fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, “önümüzdeki günlerde yaz sıcakları çok olacak kapımızın önüne bir kap su koyalım hayvanları ihmal etmeyelim” derken herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.
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