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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Sebahat ve Melahat filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

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Sebahat ve Melahat filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

2015 yılında vizyona giren Sebahat ve Melahat filmi, beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Hasan Kalender'in yaptığı film, Karadeniz’in yaylalarından İstanbul’a uzanan eğlenceli bir yolculuğu ele alıyor. Komedi türündeki film, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Sebahat ve Melahat filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, filmle ilgili bilgiler.

Yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı Sebahat ve Melahat filmi iki kadının çapkınlık yaptıklarını öğrendikleri kocalarını bulmak için, İstanbul'a uzanan eğlenceli yolculuğunu anlatıyor. İşte, Sebahat ve Melahat filminin merak edilen oyuncu kadrosu ve konusu.

Komedi türünde yer alan filmin oyuncu kadrosunda, Seymen Aydın, Deniz Oral, Mehmet Ulusoy, Ece Köroğlu, Sabriye Kara, Adem Yılmaz, Emin Gümüşkaya, EceKöroğlu gibi isimler yer alıyor.

SEBAHAT VE MELAHAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Sebahat ve Melahat, Trabzon'un bir köyünde yaşayan iki yakın arkadaştır. Kocaları gurbette yaşayan iki arkadaş günlerini bahçede çalışarak geçirirken eşlerinin geri dönmelerini beklerler. Köyde dedikoducu olarak tanınan Güdük Emine bir gün iki arkadaşa kötü bir haber verir. Emine'nin söylediğine göre ikilinin kocaları başka kadınlarla birlikte Sebahat ve Melahat'ı aldatmaktadır. Başta bunun asılsız bir dedidoku olduğunu düşünen ikili, sonrasında kocalarının Facebook profillerindeki fotoğraflara bakıp söylenenlerin gerçek olduğunu görürler. Kocalarını bulmaya karar veren iki kadın hayatlarında ilk kez yaşadıkları yayladan çıkacak, dahası İstanbul'un karmaşasıyla tanışacaktır. Sebahat ve Melahat kocalarını bulup rezil etmek için her yolu denerken kendilerini hiç de beklemedikleri bir maceranın içinde bulacaklar.

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