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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Scarlet Johansson'la oynamak isterim

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Scarlet Johansson'la oynamak isterim

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, 'Hadi Be' programına İlker Aksum konuk oldu. Son olarak 'Hedefim Sensin' filmiyle seyirci ile buluşan Aksum, bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

Mahallenin delikanlısı, tatlı çocuğu, evin kardeşi görüyorlar beni

“Hedefim Sensin” filminin “Yarım Hasan”ı İlker Aksum internette kendisi hakkında yapılan yorumlara: İnternette yapılan olumlu yorumların sebebi, yaptığım işlerden dolayı. Hep mahallenin delikanlısı, hep mahallenin tatlı çocuğu, evin kardeşi olarak görüyor insanlar beni. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum ve ekşi sözlükte çok az eleştiri var.

Sosyal medya da korkunç görünmek istemiyorum

Sosyal medyada yeterince yer almaya çalıştığını ancak sürekli paylaşım yapmadığını belirten Aksum: Elimden geldiğince dahil olmaya çalışıyorum ama bir oyuncu olarak sosyal medyada korkunç görünmekten yana değilim. 100 bin tane gönderim olmasın, özel hayatımı çok da bilinmesin, çünkü o zaman sürprizi kalmıyor o yaptığım rollerin. Yani o kadar içime giriyor ve beni tanıyorlar ki izleyenleri inandırması daha zor oluyor. Beni tanıdıkça ve artık mutfağıma kadar girdikten sonra inandırması gerçekten daha zor. Biraz böyle stabil kalmak güzel.

Scarlet Johansson'la oynamak isterim

“Dünyaca ünlü bir yıldızdan film teklifi gelse kiminle oynamak isterdin?” sorusuna Aksum; Scarlet Johansson, onu çok sevdiğim, çok beğendiğim için ama... Çok da yetenekli değil. Yetenekli olarak bence Kate Winslet, Natalie Portman olabilir.

Scarlet Johanssonla oynamak isterim


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