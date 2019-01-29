Scarlet Johansson'la oynamak isterim
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, 'Hadi Be' programına İlker Aksum konuk oldu. Son olarak 'Hedefim Sensin' filmiyle seyirci ile buluşan Aksum, bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
Mahallenin delikanlısı, tatlı çocuğu, evin kardeşi görüyorlar beni
“Hedefim Sensin” filminin “Yarım Hasan”ı İlker Aksum internette kendisi hakkında yapılan yorumlara: İnternette yapılan olumlu yorumların sebebi, yaptığım işlerden dolayı. Hep mahallenin delikanlısı, hep mahallenin tatlı çocuğu, evin kardeşi olarak görüyor insanlar beni. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum ve ekşi sözlükte çok az eleştiri var.
Sosyal medya da korkunç görünmek istemiyorum
Sosyal medyada yeterince yer almaya çalıştığını ancak sürekli paylaşım yapmadığını belirten Aksum: Elimden geldiğince dahil olmaya çalışıyorum ama bir oyuncu olarak sosyal medyada korkunç görünmekten yana değilim. 100 bin tane gönderim olmasın, özel hayatımı çok da bilinmesin, çünkü o zaman sürprizi kalmıyor o yaptığım rollerin. Yani o kadar içime giriyor ve beni tanıyorlar ki izleyenleri inandırması daha zor oluyor. Beni tanıdıkça ve artık mutfağıma kadar girdikten sonra inandırması gerçekten daha zor. Biraz böyle stabil kalmak güzel.
Scarlet Johansson'la oynamak isterim
“Dünyaca ünlü bir yıldızdan film teklifi gelse kiminle oynamak isterdin?” sorusuna Aksum; Scarlet Johansson, onu çok sevdiğim, çok beğendiğim için ama... Çok da yetenekli değil. Yetenekli olarak bence Kate Winslet, Natalie Portman olabilir.
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