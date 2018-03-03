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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 3 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla şans oyunu severler tarafından bekleniyordu. Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarında şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 3 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama.

Hürriyet Haber
03.03.2018 - 21:16 | Son Güncelleme :

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen hafta sonu çekişiyle birlikte Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olma umudu yaşatan Sayısal Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 3 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

10, 21, 25, 38, 41, 46

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 3 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 24 Şubat 2018 tarihli 1111. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş ikramiye devretti.

24 Şubat 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 05 - 07 - 10 - 17 - 20 - 21

Öte yandan çekilişte 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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