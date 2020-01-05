Savaşçı'nın yeni bölümü ne zaman? Savaşçı bu hafta neden yok?

FOX TV ekranlarında pazar akşamları diziseverlerle buluşan Savaşçı, bu haftada yeni bölümüyle diziseverlerle buluşmuyor. Bunun nedenini merak eden Savaşçı'nın sıkı takipçileri, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Savaşçı'nın yeni bölümü hakkında ayrıntılar...

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Savaşçı oldu. FOX'un sevilen dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.