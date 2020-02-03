Savaşçı'nın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 92. bölümde neler olacak?

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Gaye Turgut Evin gibi isimleri bulunduran Savaşçı, son bölümü ile izleyenlere merak dolu anlar yaşattı. Savaşçı'nın bu haftaki bölümünde Markus'u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay'ın yeni planlar yapması yeni bölümle ilgili soru işaretleri oluşturdu. İşte, Savaşçı'nın yayınlanan 92. bölüm fragmanını ve son bölümün özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur...

Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır...