Savaşçı'nın 84. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları
Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Gaye Turgut Evin gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Savaşçı, bu hafta 84. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Savaşçı'nın 84. bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında pazar akşamları diziseverlerle buluşan Savaşçı, bu haftada heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Markus'un oyunu kafaları karıştıracak. İşte, Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanları ve 84. bölümün kısa özeti...
Savaşçı'nın 1 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;
Kopuz Albay Velid’den Markus’un Ankara’da olduğunu öğrenirken, Markus, Kutalmış Paşa’yı öldürmek için silahını doğrultmuştur. Ancak beklenmedik bir şekilde Doğan’ın yaptığı çılgın müdahale Kutalmış Paşa’yı ve Markus’u şaşkına çevirecek ve olayların seyrini başka bir boyuta getirecektir.
Diğer tarafta Kopuz Albay, beraberindeki Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte, ele geçirdikleri Velid’le karargaha dönerler. Ancak Doğan’la ilgili öğrendikleri gelişme, büyük şok etkisi yaratır. Kopuz Albay zaman kaybetmeden Doğan’ın kurtulması için bütün imkanları seferber ederken, Markus da Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa’yı alt etmek için yeni hamlesini devreye sokacaktır.
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