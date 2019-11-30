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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Savaşçı'nın 84. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları

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Savaşçı'nın 84. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları

Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Gaye Turgut Evin gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Savaşçı, bu hafta 84. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Savaşçı'nın 84. bölümünde neler olacak?

FOX TV ekranlarında pazar akşamları diziseverlerle buluşan Savaşçı, bu haftada heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Markus'un oyunu kafaları karıştıracak. İşte, Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanları ve 84. bölümün kısa özeti...

Savaşçı'nın 1 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;

Kopuz Albay Velid’den Markus’un Ankara’da olduğunu öğrenirken, Markus, Kutalmış Paşa’yı öldürmek için silahını doğrultmuştur. Ancak beklenmedik bir şekilde Doğan’ın yaptığı çılgın müdahale Kutalmış Paşa’yı ve Markus’u şaşkına çevirecek ve olayların seyrini başka bir boyuta getirecektir.

Diğer tarafta Kopuz Albay, beraberindeki Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte, ele geçirdikleri Velid’le karargaha dönerler. Ancak Doğan’la ilgili öğrendikleri gelişme, büyük şok etkisi yaratır. Kopuz Albay zaman kaybetmeden Doğan’ın kurtulması için bütün imkanları seferber ederken, Markus da Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa’yı alt etmek için yeni hamlesini devreye sokacaktır.

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