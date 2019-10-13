Savaşçı yeni sezonu ne zaman hangi günler ve hangi kanalda yayınlanıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSavaşçı yeni sezonu ne zaman hangi günler ve hangi kanalda yayınlanıyor?
GeriTelevizyon Savaşçı yeni sezonu ne zaman hangi günler ve hangi kanalda yayınlanıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 13.10.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Savaşçı yeni sezonu ne zaman hangi günler ve hangi kanalda yayınlanıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savaşçı yeni sezonu ne zaman hangi günler ve hangi kanalda yayınlanıyor?

Savaşçı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu cevap buldu. Sezon finali dolayısıyla ekranlara uzunca bir ara veren Savaşçı dizinin başlayacağı tarih, Fox TV tarafından açıklandı. Peki, Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, yeni bölümde oyuncu kadrosunu da genişletecek olan Savaşçı dizisi hakkında bazı bilgiler

Savaşçı dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonunda Albay Halil İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok, Yüzbaşı Haydar Bozkurt mücadelelerine devam edecek. Peki, Savaşçı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, diziyi yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

SAVAŞÇI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin yeni sezonu 13 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da Fox TV ekranlarında olacak. Dizide Ogeday Girişken ve Zerrin Sümer gibi isimler kadronun yeni Savaşçıları arasında yer alacak.

SAVAŞÇI'NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin hikâyesini anlatan Savaşçı’nın ekibine yeni oyuncular katıldı.

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dahil oldu.

Savaşçı’nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak.

Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.

Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış’ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı
Hem aşk hem de ticaret!
Napoli, Atina şimdi de Roma... Can Yaman izdihamı!
Gizemli ziyaret!