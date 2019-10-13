Savaşçı yeni sezonu ne zaman hangi günler ve hangi kanalda yayınlanıyor?
Savaşçı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu cevap buldu. Sezon finali dolayısıyla ekranlara uzunca bir ara veren Savaşçı dizinin başlayacağı tarih, Fox TV tarafından açıklandı. Peki, Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, yeni bölümde oyuncu kadrosunu da genişletecek olan Savaşçı dizisi hakkında bazı bilgiler
Savaşçı dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonunda Albay Halil İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok, Yüzbaşı Haydar Bozkurt mücadelelerine devam edecek. Peki, Savaşçı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, diziyi yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
SAVAŞÇI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Savaşçı dizisinin yeni sezonu 13 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da Fox TV ekranlarında olacak. Dizide Ogeday Girişken ve Zerrin Sümer gibi isimler kadronun yeni Savaşçıları arasında yer alacak.
SAVAŞÇI'NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin hikâyesini anlatan Savaşçı’nın ekibine yeni oyuncular katıldı.
Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dahil oldu.
Savaşçı’nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak.
Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.
Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış’ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.
Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecek.
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