Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk fragman yayınlandı
Savaşçı yeni sezon ilk bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Kağan Bozok'un yurt dışında olduğunu öğrenen Kılıç Timi, bu kez hedeflerini buraya yöneltir. Albay Kopuz'un ölü olarak istediği Kağan Bozok ise Savaşçı yeni bölüm fragmanında bir gemide görüntüleniyor. Peki, Kılıç Timi eski komutanlarını ölü olarak Türkiye'ye getirebilecek midir? İşte, Savaşçı yeni sezon ilk fragmanı
Savaşçı yeni sezon ilk fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni sezonun ilk bölümü olan 49. yeni bölüm fragmanını yayınlayan Savaşçı, Kağan Bozok operasyonu ile başlangıç yapacak. Bilinmeyen bir nedenle yurt dışında olan Kağan Bozok'u ölü olarak isteyen Albay Kopuz, Kılıç Timi'ni operasyona sevk etmiştir. Peki, Kılıç timi bu operasyonu Albay Kopuz'un söylediği gibi tamamlayabilecek midir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YENİ SEZON PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapacağını fragmanında da gösteren Savaşçı'da ilk bölümün konusu Kağan Bozok... Kılıç Timi'nin hedefine giren Kağan Bozok neden kaçıyor? Savaşçı dizisi pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde bunlara cevap arayacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...
Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.
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