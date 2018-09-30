Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?
Savaşçı yeni sezon için geri sayıma başladı. Kılıç timinin görevlerine kaldığı yerden devam ettiğini gösteren yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Sezona Türk birliği ordusu ile başlayacak olan Savaşçı, izleyicilere aksiyon dolu bir sezonunun sinyalini verdi. Peki, Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
Savaşçı dizisi yeni sezon öncesi yayınladığı teaserlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türk birliği adı altında Orta Asya'da yer alan kandaşların Kılıç Timinde buluşacağı yeni sezonda, aksiyon dolu sahneler, izleyici karşısına çıkacak. Peki, Savaşçı dizisi yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Savaşçı dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle sorgulamalar devam ediyor. Dizinin Ekim ayı içerisinde yayınlanacağı tarih bilgisinin açıklanmasının ardından, detaylar haberimizde yer alacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...
Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.
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