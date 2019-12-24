Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 88. bölüm fragmanı neden yok?

Kılıç Timi Markus’un ayarladığı kalabalık bir terörist grubun ağır saldırısı altındadır. Kopuz Albay bölgeye acil takviye bir tim çıkarırken, Üsteğmen Batur’un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay’ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…

Bu arada ameliyat sonrası kendine gelen Sara’dan, Markus’un en büyük sırrını öğrenen Kopuz Albay, hemen harekete geçer. Markus ise sırrının açığa çıkışıyla Sara’nın yaşadığını anlarken, beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşkına uğratacaktır…

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldiğinde haberimizde olacak.