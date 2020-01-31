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Televizyon
Haber Giriş: 31.01.2020 - 20:14,Son Güncelleme:/

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Markus harekete geçiyor! İşte Savaşçı 91. bölüm fragmanı

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Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Markus harekete geçiyor! İşte Savaşçı 91. bölüm fragmanı

Pazar akşamları ekranlara gelen Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Markus'un boş yeni hamlesi için hazırlıklara başladığı yeni bölüm fragmanında Çiğdem'in istihbaratıyla Kılıç Timi’nin operasyona çıkması heyecanlı anların yaşanacağını bilgisini verdi. Peki, Savaşçı'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Savaşçı 91. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı, 2 Şubat akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Savaşçı'nın yeni bölümü öncesi yayınlanan 91. bölüm fragmanına,  Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirmesi damga vurdu.  İşte, Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanı ve 91. bölümde yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur...

Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır...

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