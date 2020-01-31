Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Markus harekete geçiyor! İşte Savaşçı 91. bölüm fragmanı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı, 2 Şubat akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Savaşçı'nın yeni bölümü öncesi yayınlanan 91. bölüm fragmanına, Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirmesi damga vurdu. İşte, Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanı ve 91. bölümde yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur...

Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır...