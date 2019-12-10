Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Savaşçı son bölümde, Markus’un elinden alınan Doğan birden fenalaşır ve kendinden geçer. Kılıç Timi Doğan’ı kaybetmekle karşı karşıya kalırken, Turan Timi ise Velid’in içinde olduğu aracın yolunu kesmiştir. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa dahil, herkesi şaşkına çevirir.

Bu arada karargaha, Türkiye’ye gelmek için yola çıkan Doğu Türkistan’lı bir grup soydaşımızdan, haber alınamadığı bilgisi gelir. Kutalmış Paşa, Turan Timi’ni kafileyi bulup, Türkiye’ye getirmesi için görevlendirirken, Çiğdem Teğmen de bu göreve talip olur. Fakat Turan Timi soydaşlarımıza ulaşmak için canını dişine takıp ilerlerken, Sara’nın uluslararası bağlantılarından elde ettiği önemli bir bilgi, olayların seyrini değiştirecek ve Turan Timi’ni ortadan kaldırmak isteyen Markus’un eline büyük bir koz geçmesini sağlayacaktır.