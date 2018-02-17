Savaşçı yeni bölüm 2. fragmanında büyük soru işareti

Savaşçı yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yeni gelişmeleri merakla beklenen Savaşçı'nın 11 Şubat tarihli son bölümünde sular durulmadı. Kuzgun'un ortaya çıkışı ve ekiplerini toplaması çok zaman almadı ve Kılıç Timi ilk görevinde Kuzgun ile tanıştı! Türk Özel Kuvvetleri’ne mensup bir General’in bölgeye geldiğini öğrenen Kuzgun fırsatı kaçırmadı Fakat Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesiyle gerekli güvenlik önlemini alan Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya girdi. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Savaşçı 32. bölümünden ilk görüntüler!
Kuzgun’un ateşiyle Kutalmış General ve ona siper olan Emre yere düşmüşlerdir. Yüzbaşı Kağan, vuruldular diye endişelenirken, Kuzgun planının ikinci kısmını devreye sokar. Kalabalık terörist grubu köyü kuşatır ve Kılıç Timi, Türkmenler’le birlikte teröristlere karşı koymaya çalışır. Ama Galip’le iletişimin kesilmesi, timde paniğe sebep olur.
Roza tarafından kaçırılan Pia ise Kuzgun’la karşı karşıya geldiklerinde hayatının en büyük şokunu yaşar. Kuzgun’un beklenmedik hamlesiyle olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay Kopuz için Pia meselesi daha da karmaşık hale gelecektir.
Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!
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