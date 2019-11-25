Savaşçı son bölümün ardından 84. bölüm fragmanı yayınlandı..
Savaşçı dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus’un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Peki Savaşçı yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar
Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid’le birlikte sinsi planını devreye sokar.
Markus Albay’ı görüntülü arayarak, piyano eşliğinde söylediği şarkıyla, bombalı eylemi ima ederken, sınırdaki Türk Askeri Üssü’ne hızla yaklaşan bomba yüklü araçlar, askerler tarafından durdurulmaya çalışılır. Karargah ise üsse yapılan saldırı haberiyle alarma geçer. Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus’un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid’le birlikte sinsi planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus’un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır…
82. BÖLÜM ÖZETİ
Savaşçı’da, Markus’un son hamlesi gerilimi tırmandırıyor!
Kağan ve Yörük Haydar’ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay’ı telefonla arayarak Yüzbaşılar’ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus’un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid’le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir. Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus’un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus’un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…
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